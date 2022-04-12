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    Sancaktepe'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin lira ceza

    Kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişi, 12 bin 733 lira para cezasına çarptırıldı. Şahısların kumar oynadıkları anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 12.04.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 17:25
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    Sancaktepe'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin lira ceza

    Güvenlik güçlerinin kumar oynayanlara yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi’nde bulunan kıraathaneye saat 02.15 sıralarında baskın düzenledi.

    Kıraathanede yuvarlak masa etrafında 7 kişinin, okey taşları ve iskambil kâğıtları ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde 5 bin 440 lira para olduğu görüldü.

    12 bin 733 lira ceza yazıldı

    Kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince toplam 12 bin 733 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi E.A. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

    Kıraathaneye baskın anı kameralarca görüntülendi.

    Sancaktepe'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin lira ceza VİDEO

    Sancaktepe de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin lira ceza #1

    Sancaktepe de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin lira ceza #2

    Sancaktepe de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin lira ceza #3

    Sancaktepe de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin lira ceza #4

    Sancaktepe de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin lira ceza #5

    Sancaktepe de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin lira ceza #6


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