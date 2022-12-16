Akşam saatlerinde yolda yürüyen 3 arkadaş, karşılaştıkları bir kişiyle tartışmaya başladı. Ardından tansiyonun yükselmesiyle tekme ve yumruklu kavgaya dönüşen olay kameralara yansıdı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sokak ortasında bir grup kavgaya karıştı.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda 3 kişilik bir grup, karşılaştıkları bir kişiyle sözlü tartışma yaşadı.

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmada tansiyon bir anda yükseldi.

Bunun üzerine öfkeli grup tekme ve yumruklarla birbirine saldırmaya başladı.

O anlar kamerada

Grubun bir kişiye saldırdığı o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DHA'nın aktarımına göre; görüntülerde; 3 kişinin bir kişiye saldırdığı, bir kişinin de guruba karşılık vererek kavga ettikleri görülüyor.

Sancaktepe'de öfkeli grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada VİDEO



















