Petrol
93.61
0.83%
Euro
18.4942
0.97%
Dolar
18.2356
0.00%
Altın
1.012
0.54%
Borsa
3648
3.59%
Bitcoin
410.600
3.44%
BTXN Coin
6.71
-4.55%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Sancaktepe'de otobüste başlayan kavga sokakta devam etti

    Seyir halindeki yolcu otobüsünden inen 3 kişi, birbirine tekme tokat saldırarak kavga etti. Fazla yolcu sayısı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga vatandaşlar tarafından kaydedildi.
    • 12.09.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 14:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sancaktepe'de otobüste başlayan kavga sokakta devam etti

    Toplu taşıma araçlarındaki fazla yolcu sayısı tartışmasına bir yenisi daha eklendi...

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sefer yapan 34 FHY 394 plakalı İETT otobüsünden inen 3 kişi, sokak ortasında kavga etmeye başladı.

    Korna çalarak tepki gösterdiler

    Bir süre öfkesi geçmeyen şahısların kavgası bölgedeki trafiği de olumsuz etkiledi.

    Uzun kuyrukların oluşmasıyla birlikte sürücler korna çalarak tepki göstermeye başladı.

    Sancaktepe'de otobüste başlayan kavga sokakta devam etti VİDEO

    Sancaktepe de otobüste başlayan kavga sokakta devam etti #1

    O anlar kaydedildi

    Daha sonra çevredekilerin müdahalesi ile ayrılan vatandaşlar otobüse binerek yolculuğa devam etti.

    DHA'nın aktarımına göre; o anlar trafikteki br kişi tarafından kaydedildi.

    "Birbirlerine tekme tokat vurdular"

    Esnaf Mehmet Bilal, "Duyduğumuza göre otobüs şoförü ve iki kişi etmiş. Otobüs şoförü çok fazla yolcu aldığı için diğer iki kişinin rahatsız olduğu söylendi. Birbirlerine tekme tokat vurdular. İki kişi bir kişiye saldırıyordu." dedi.

    Sancaktepe de otobüste başlayan kavga sokakta devam etti #2

    Sancaktepe de otobüste başlayan kavga sokakta devam etti #3

    Sancaktepe de otobüste başlayan kavga sokakta devam etti #4

    Sancaktepe de otobüste başlayan kavga sokakta devam etti #5


    Sancaktepe de otobüste başlayan kavga sokakta devam etti #6

    Sancaktepe de otobüste başlayan kavga sokakta devam etti #7


    Elektrikli araba devi için yatırımın tam zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi için yatırımın tam zamanı!

    Esenyurt'ta yasak aşk iddiası: Mahalle savaş alanına döndü
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta yasak aşk iddiası: Mahalle savaş alanına döndü

    Gaziantep'teki çöpte erkek bebek cesedi bulundu
    3. Sayfa

    Gaziantep'teki çöpte erkek bebek cesedi bulundu

    Görüş Bildir