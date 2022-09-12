Seyir halindeki yolcu otobüsünden inen 3 kişi, birbirine tekme tokat saldırarak kavga etti. Fazla yolcu sayısı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Toplu taşıma araçlarındaki fazla yolcu sayısı tartışmasına bir yenisi daha eklendi...

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sefer yapan 34 FHY 394 plakalı İETT otobüsünden inen 3 kişi, sokak ortasında kavga etmeye başladı.

Korna çalarak tepki gösterdiler

Bir süre öfkesi geçmeyen şahısların kavgası bölgedeki trafiği de olumsuz etkiledi.

Uzun kuyrukların oluşmasıyla birlikte sürücler korna çalarak tepki göstermeye başladı.

Sancaktepe'de otobüste başlayan kavga sokakta devam etti VİDEO



O anlar kaydedildi

Daha sonra çevredekilerin müdahalesi ile ayrılan vatandaşlar otobüse binerek yolculuğa devam etti.

DHA'nın aktarımına göre; o anlar trafikteki br kişi tarafından kaydedildi.

"Birbirlerine tekme tokat vurdular"

Esnaf Mehmet Bilal, "Duyduğumuza göre otobüs şoförü ve iki kişi etmiş. Otobüs şoförü çok fazla yolcu aldığı için diğer iki kişinin rahatsız olduğu söylendi. Birbirlerine tekme tokat vurdular. İki kişi bir kişiye saldırıyordu." dedi.























