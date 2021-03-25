Sancaktepe'de ‘rögar kokusu’ cinayeti: 30 yıl hapis cezası aldı

Yan bina komşusunun iki oğlunu silahla öldüren katil zanlısı, haksız tahrik indirimi alarak 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, geçen yıl rögardan gelen kokular nedeniyle tartışıp kavga ettiği yan bina komşusu Zeki Öğrek'in çocukları Seyithan Öğrek (36) ile Alican Öğrek’i (38) tabancayla başlarına ateş ederek öldürdüğü iddia edilen müteahhit Şeker Şimşek'in (63) yargılandığı dava, karara bağlandı.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu Şeker Şimşek katıldı.

Duruşmada Zeki Öğrek ile taraf avukatları da hazır bulundu.

“İŞLEMEDİĞİM SUÇTAN YATMAKTAYIM”

Zeki Öğrek savunmasında, "Ben Şeker Şimşek'e ateş etmedim. Elinden silahı alıp, polise teslim ettim. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını, benim de beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Şeker Şimşek ise son sözü sorulduğunda "Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. İşlemediğim bir suçtan bir seneden fazladır yatmaktayım. Takdir mahkemenindir." ifadelerini kullandı.

KARAR AÇIKLANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Şeker Şimşek’i önce "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Şimşek’in eyleminin "haksız tahrik" altında gerçekleştiğine kanaat getiren mahkeme heyeti, cezada indirim de uygulayarak Şimşek’in iki kez "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan toplam 30 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

ZEKİ ÖĞREK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti ayrıca Şeker Şimşek’in, diğer sanık Zeki Öğrek’e ve Emrah Öğrek’e karşı işlediği iddia edilen "kasten adam öldürmeye teşebbüs etme" suçundan inandırıcı bir delil elde edilmediğine kanaat getirerek beraatine hükmetti.

Heyet, Zeki Öğrek’in ise Şeker Şimşek’e karşı işlediği iddia edilen "kasten adam öldürmeye teşebbüs etme" suçundan kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede müteahhitlik yapan Şeker Şimşek’in Sancaktepe’de aynı sokak üzerinde bulunan Zeki Öğrek ile kanalizasyondan gelen kokular nedeniyle yaptığı daireleri satamadığı gerekçesiyle olaydan önce de tartıştığı belirtilmişti.

8 Mart 2020’de ise Şeker Şimşek’in, Zeki Öğrek’in çocukları Alican ve Seyithan Öğrek’in yine kanalizasyon sızıntısındaki kokudan kaynaklı tartışmaya girdiği, taraflar arasında karşılıklı küfürleşmeler olduğu bunun üzerine Şeker Şimşek’in çocuklarını aradığı kaydedilmişti.

KAFASINDAN VURMUŞTU

Şeker Şimşek’in 8 Mart 2020’de oğullarıyla birlikte kafeye gittiği ve çocuklarıyla birlikte sopalarla darbedildiği anlatılan iddianamede Şimşek’in tabancasıyla darbedenlerden Seyithan Öğrek’i ve Alican Öğrek’i kafasından vurduğu öne sürülmüştü.

İddianamede diğer sanık Zeki Öğrek’in de Şimşek’in elinde bulunan silahı alarak Şimşek’e ateş ettiği fakat Şimşek’in kafasını eğerek kurtulduğu anlatılmıştı.

"3 YILDIR DAİREYİ SATAMADIĞIMI SÖYLEDİM”

Şimşek önceki ifadesinde "Onların binadan akan kanalizasyon bizim binamıza doğru akıyordu. Bundan dolayı sıkıntı yaşanıyordu. Bununla ilgili konuşmuştuk. Sonrasında Zeki ve çocukları demir sopalarla geldiler. Ben kendilerine mevcut kokudan dolayı üç yıldır daireyi satamadığımı söyledim. Kokunun onların binasından geldiğini anlatmaya çalıştım ancak bunu hiç kabul etmediler." demişti.

“TABANCA ELİMDE PATLADI”

Karşı tarafın kendisine küfür etmesi üzerine çocuklarını yanına çağırdığını dile getiren Şimşek, kahvede kavga çıktığını, oğlunun 4-5 kişi tarafından sopalarla darbedildiğini öne sürerek "Vuranlar arasında Zeki ve oğulları vardı. Ben tabancamı çıkardım, amacım kendimi savunmaktı. Bana saldıranların ayağına doğru ateş etmek amacındaydım. Tabancayı elimde görünce bana saldırdılar, tabanca elimdeyken patladı." ifadelerini kullanmıştı.

36 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İddianamede Şeker Şimşek’in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 24 yıldan 36 yıla kadar hapsi istenirken, Zeki Öğrek’in "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.