Sancaktepe’de, tartıştığı kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Çıkan tartışmada H.B.’yi bıçaklayan R.T. isimli şahıs, kasten yaralama suçundan tutuklandı. Bıçaklanan H.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi’nde, dün 11.45 sıralarında H.B. isimli şahıs ile R.T. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. H.B., R.T. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

R.T. isimli saldırgan, aynı gün polis tarafından yakalandı.

İHA’nın haberine göre; yapılan araştırmalarda olay günü H.B. isimli şahsın eniştesi R.T. ile kavga ettiği ve aralarında yaşanan arbedenin devamında olayın meydana geldiği öğrenildi.

Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi

Kasten yaralama suçundan 25 Ağustos tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Ayrıca olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.