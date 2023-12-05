Sancaktepe'de taşıt tanıma krizi: Pompacı genci dövdüler Aracıyla akaryakıt istasyonuna gelen bir kişiye, taşıt tanıma sisteminin plakası ile bu sisteme uyumlu olmadığını söyleyen istasyon çalışanı, müşterinin iki arkadaşı tarafından dakikalarca darbedildi.

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İHA

İstanbul Sancaktepe'de bir şahıs, "taşıt tanıma sistemi" ile aracına benzin almak için istasyona girdi.

Abdülkadir Ramazanoğlu isimli çalışan ise, plaka ile bu sistemin uyumlu olmadığını ve yakıt veremeyeceklerini söyledi.

Arkadaşlarını topladı

Bunun üzerine ikili arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Ardından müşteri aracını kenara park ederek telefonla iki arkadaşını akaryakıt istasyonuna çağırdı.

Olay yerine gelen ikili her yerde çalışanı aramaya başladı. İkilinin, Abdülkadir Ramazanoğlu'nu bulmasıyla birlikte ortalık bir anda boks ringine döndü.

Öldüresiye dövdüler

Çalışanı odaya doğru götüren ikili, bir anda talihsiz kişiyi yumruklamaya başladı. Kendisini savunmak için yere kapanan çalışanı, diğer iş arkadaşları güçlükle kurtarmayı başardı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"Sen misin yakıt vermeyen dedi"

Olay hakkında konuşan Abdülkadir Ramazanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sancaktepe'de bulunan bir benzin istasyonunda çalışmaktayım. Saat 20.00 sıralarında yakıt almaya gelen bir müşterinin plakasının ‘Taşıt tanıma sistemi' ile uyuşmamasından dolayı prosedür gereği yakıt veremeyeceğimi söyledim. O da, ‘Sen misin yakıt vermeyen? Patronu arayacağım, o zaman yakıt vereceksin' dedi. Müşteri patronu aramayı denedi ancak ulaşamadı.

"Hunharca darbetmeye başladılar"

Sonrasında şefimizden bir şekilde onay alarak yakıtını aldı ve istasyonun bir noktasına aracını park etti. Biraz bekleyip telefonla konuştuktan sonra yanına 35 yaşlarında iki kişi geldi. Yeni gelen iki kişi beni aramaya başladı. Ben de durumdan şüphelendiğim için pompa odasından çıkmamaya karar verdim. Gittiklerini zannederek dışarıya çıktığımda araçla yanıma yaklaşarak bana ismimi sordular. Araçtan inerek hızlı bir şekilde üzerime yürüdüler. ‘Mekan mı basmaya geldiniz?' sözüm üzerine beni pompa odasına geri ittiler. Ardından hunharca darbetmeye başladılar. Ben bir an önce adaletin sağlanmasını istiyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)