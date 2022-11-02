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    Sancaktepe'de, trafikte baltalı yol verme kavgası kamerada

    Bir minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında, otomobil sürücüsü minibüsün camlarını balta ile kırdı. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 02.11.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 10:52
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    Sancaktepe'de, trafikte baltalı yol verme kavgası kamerada

    İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, dün saat 13.00 sıralarında yol verme nedeniyle çıkan tartışma ortalığı karıştırdı.

    Otomobil sürücüsü ile minibüs şoförü arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    İHA’nın haberine göre; otomobilden inen sürücü baltayla minibüsün camını kırarken, minibüs şoförü saldırı sırasında aracından inmedi.

    Bastonu ile kavgayı ayırmaya çalıştı

    Çevredekiler otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. Bastonuyla araya giren yaşlı bir kadın, arbede sırasında yere düştü.

    Sancaktepe'de, trafikte baltalı yol verme kavgası kamerada ViDEO

    Baltalı kavga, kamerada

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların karşılıklı şikayetçi oldukları öğrenildi. Baltalı yol verme kavgası çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına da girdi.

    Kavgaya tanık olan esnaf Osman Ali Ekber, “Olayın nasıl gelişti anlayamadık Minibüsün camının kırıldığını gördük. Sonrasında arbede yaşandı.” dedi.

    Sancaktepe de, trafikte baltalı yol verme kavgası kamerada #1

    Sancaktepe de, trafikte baltalı yol verme kavgası kamerada #2

    Sancaktepe de, trafikte baltalı yol verme kavgası kamerada #3


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