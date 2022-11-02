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- Sancaktepe'de, trafikte baltalı yol verme kavgası kamerada
Sancaktepe'de, trafikte baltalı yol verme kavgası kamerada
- 02.11.2022 - 10:40
- Güncelleme : 02.11.2022 - 10:52
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, dün saat 13.00 sıralarında yol verme nedeniyle çıkan tartışma ortalığı karıştırdı.
Otomobil sürücüsü ile minibüs şoförü arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
İHA’nın haberine göre; otomobilden inen sürücü baltayla minibüsün camını kırarken, minibüs şoförü saldırı sırasında aracından inmedi.
Bastonu ile kavgayı ayırmaya çalıştı
Çevredekiler otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. Bastonuyla araya giren yaşlı bir kadın, arbede sırasında yere düştü.
Sancaktepe'de, trafikte baltalı yol verme kavgası kamerada ViDEO
Baltalı kavga, kamerada
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların karşılıklı şikayetçi oldukları öğrenildi. Baltalı yol verme kavgası çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına da girdi.
Kavgaya tanık olan esnaf Osman Ali Ekber, “Olayın nasıl gelişti anlayamadık Minibüsün camının kırıldığını gördük. Sonrasında arbede yaşandı.” dedi.