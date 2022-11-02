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Sancaktepe'de, trafikte baltalı yol verme kavgası kamerada

Sancaktepe'de, trafikte baltalı yol verme kavgası kamerada

Bir minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında, otomobil sürücüsü minibüsün camlarını balta ile kırdı. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.