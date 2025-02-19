Sancaktepe'de karda kayan araç, bir çocuğu sürükledi

AA & Ensonhaber
İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Mevlana Mahallesi’nde karlı zeminde ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaymaya başladı.
ÇARPTIĞI ÇOCUĞU METRELERCE SÜRÜKLEDİ
O sırada yolda yürüyen bir çocuğa çarpan araç, onu metrelerce sürükledikten sonra park halindeki bir araca çarparak durabildi.
ÇOCUĞUN DURUMU İYİ
Kazanın ardından ailesi tarafından yerden kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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