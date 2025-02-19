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Sancaktepe'de karda kayan araç, bir çocuğu sürükledi

Sancaktepe'de karda kayan araç, bir çocuğu sürükledi İstanbul Sancaktepe'de karlı zeminde kayarak kontrolden çıkan bir otomobil, yol üzerinde yürüyen bir çocuğa çarptı ve metrelerce sürükledi.