Şanlıurfa Havalimanı'nda bakır kablo hırsızlığı Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda soğutma sisteminde geçen 450 metre uzunluğundaki bakır kablo çalındı. Hırsızlık nedeniyle havalimanının soğutma sistemi devre dışı kaldı.

DHA

Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndaki soğutma sisteminden geçen borulardan 450 metre uzunluğunda bakır elektrik kablosu çalındı.

Havalimanı personeli yaptığı kontrolde elektrik kablo bağlantılarının kesik olduğunu görüp, hırsızlığı fark ederek yetkililere haber verdi.

Havalimanının soğutma sistemi devre dışı kaldı

Güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde de herhangi bir sonuç alınamadı.

Yaşanan hırsızlık olayı nedeniyle havalimanının soğutma sistemi devre dışı kaldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)