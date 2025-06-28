Şanlıurfa resmen yanıyor: Termometreler 48 dereceyi gösterdi

Yaz aylarıyla beraber ülkenin dört bir yanında sıcaklıklar artmaya başladı.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.

VATANDAŞLAR SICAKTAN KORUNMAK İÇİN FARKLI YOLLAR DENİYOR

Sıcaktan korunmak isteyen kimi vatandaşlar parklarda, kimileri ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Bazı vatandaşların su ile serinlemeye, bazılarının ise şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görülüyor.

TARİHİ ÇARŞILARDA VANTİLATÖRLER AÇILDI

Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.

Serinlemeye çalışan vatandaşlardan biri, havaların çok sıcak olması nedeniyle başını örttüğünü ve serin olduğu için Balıklıgöl'deki yeşil alanda dinlendiğini söyledi.