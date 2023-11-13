Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kameraya yansıdı Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaşanan kavga cep telefonuyla görüntülendi.

DHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan Yağmurlu ve Kütüs ailesi fertleri yolda karşılaştı, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 6 kişi yaralanırken ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İsmail Yağmurlu (27), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşananlar kamerada

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken layla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)