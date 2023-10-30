Şanlıurfa'da 13 milyon liralık elektrik borcu! Ekiplere taşla saldırdırıp trafoyu tarlaya sakladılar... Elektrik borcu nedeniyle el konulmasına karar verilen trafoları teslim almak üzere bölgeye giden saha ekipleri, trafo sahiplerinin taşlı saldırısına uğradı.

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İHA

Kaçak elektrik kullanımına son vermek adına Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ekiplerin çalışması hız kesmeden sürüyor...

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal İncirağacı ve Güvenli mahallerinde 6 aboneye ait 13 milyon lirayı aşan elektrik borcunun ödenmediği belirlendi.

Tüm yasal çağrılara rağmen bir türlü tahsilat gerçekleşmedi.

Ekipler saldırıya uğradı

Bunun ardından ekipler, biriken borç üzerine savcılığın verdiği haciz kararı neticesinde 6 trafoya el koymak için bölgeye gitti.

Sahada borçlu abonelerin taşlı saldırısına uğrayan ekipler, jandarma müdahalesiyle kurtuldu.

O anlar kaydedildi

Yaşananlar, bölgede kontrol amaçlı tarama yapan drone kamerasına da saniye saniye yansıdı.

7 saldırgan gözaltına alındı

Saldırıda bazı araçlar zarar gördü. Saldırı, jandarmanın müdahalesi ile güçlükle önlenirken, saldırganlardan 7’si gözaltına alındı.

Gerilim devam ederken bir kişinin, kaçak trafosunu teslim etmek istemeyerek traktörüyle kaçırmaya çalıştığı görüldü.

Trafo tarlada yakalandı

Mısır tarlasına gizlenen trafo, insansız hava aracı kamerasına takıldı.

El konulan kaçak trafoların toplam 880 kVA gücünde olduğu tespit edildi. Bu güç ile yaklaşık 3 bin nüfuslu bir ilçeyi aydınlatmanın mümkün olduğu açıklandı.

13 kaçak trafo daha tespit edildi

Bölgede drone ile başka kaçak trafo olup olmadığı da araştırıldı.

Havadan yapılan gözlem sonucunda aynı bölgede toplam gücü 1990 kVA gücünde 13 adet kayıt dışı trafo daha tespit edildi.

Koordinatları belirlenen kayıt dışı trafolara el konulması için dağıtım şirketinin avukatları, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)