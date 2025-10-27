Şanlıurfa'da 17 yaşındaki kayıp gençten 7 gündür haber alınamıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde şüphe uyandıran olay...

17 yaşındaki Zahit Kartal, 21 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

POLİSE HABER VERDİLER

Ailesi, gençten haber alamayınca durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, gencin evden ayrıldığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı.

Yapılan çalışmalarda Kartal'a ait henüz bir ize ulaşılamadı.

"PERİŞAN BİR HALDEYİZ"

Baba Mehmet Ali Kartal, oğlundan 7 gündür haber alamadıklarını belirterek, "Yetkililerden ve vatandaşlardan çocuğumun bulunması için yardım bekliyoruz. Perişan bir haldeyiz.

Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Oğlum 7 gündür kayıp, tüm aile ve akrabalar arıyoruz. Lütfen bize yardım edin." ifadelerini kullandı.