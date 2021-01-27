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    Şanlıurfa’da 18 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada

    Yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki genç kız, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 27.01.2021 - 07:07
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 07:30
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    Şanlıurfa’da 18 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada

    Evine gitmekte olan Elif Bereket (18), yanında bulunan başka bir kız arkadaşı ile Şanlıurfa’nın Karaköprü Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.

    Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanan genç kız, yola savuruldu.

    HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

    Otomobil kaza yerinden uzaklaşırken, kanlar içerisinde kalan Elif Bereket, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

    Acil serviste tedaviye alınan Elif Bereket, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Şanlıurfa’da 18 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada İZLE

    Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Şanlıurfa’da 18 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada #1

    Şanlıurfa’da 18 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada #2

    Şanlıurfa’da 18 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada #3

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