Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri Halfeti ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı kırsal Dergili Mahallesi'ndeki bir fıstık işletmesinde, geçtiğimiz haftalarda feci bir olay yaşandı.

Gafari Çolak (60), henüz bilinmeyen bir nedenle fıstık işletmesine gelerek elindeki uzun namlulu silahla Nuh Kartal'a (55) ateş etti.

Kurşunların hedefi olan Kartal, olay yerinde hayatını kaybetti.

EVDE EŞİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Saldırının ardından Çolak, evine dönerek eşi Gülizar Çolak (59) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini de silahla öldürerek ikinci cinayeti işledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Nuh Kartal'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Gülizar Çolak ise kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ait kamera görüntüleri, saldırının vahametini gözler önüne sererken Gafari Çolak, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)