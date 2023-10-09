Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar! Bakanlık harekete geçti... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dikkat çeken küçük yaştaki çocukların karınlarına şiş sokulma görüntülerine ilişkin çalışma başlatıldığını ifade etti.

İHA

Son günlerde Şanlıurfa'da çekildiği belirtilen bir görüntü vatandaşlar tarafından büyük tepki sebep oldu.

Küçük yaştaki çocukların karınlarına şiş sokulma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, harekete geçti.

Harekete geçen Bakanlık yetkilileri, olaya karışan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ve söz konusu görüntülere erişim engeli getirileceğini belirtti.

Çocuklar bakanlık tarafından koruma altına alınırken "Davaya müdahil olarak suçluların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.

"Çocuklar devlet koruması altına alınmıştır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Şanlıurfa’da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar' başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.



Olayın öğrenilmesinin hemen ardından Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek olayın gerçekleştiği iddia edilen adrese intikal etmişlerdir. Bakanlığımız tarafından olaya karışan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuklar devlet koruması altına alınmıştır.



Koruma altına alınan çocuklara yönelik uygun hizmet modelleri uzman personellerimiz tarafından yürütülmektedir. Çocukların üstün yararı ilkesince söz konusu görüntülerle ilgili Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğine erişim engelleme talebinde bulunulmuştur.



Bakanlık olarak davaya müdahil olarak suçluların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)