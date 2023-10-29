DHA
Gün geçmiyor ki dikkatsizlik trafik kazasına neden olmasın...
Bu kez olayın adresi Şanlıurfa.
Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.
5 araç kazaya karıştı
Aniden yola çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu sürüklenip, 3 araca çarptı.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza anı kamerada
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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