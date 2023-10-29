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Şanlıurfa'da 5 arabanın karıştığı korkunç kaza güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'da 5 arabanın karıştığı korkunç kaza güvenlik kamerasında Gündüz saatlerinde aniden yola çıkarak hareket eden otomobil, 5 aracın zincirleme kazaya karışmasına neden oldu. Kazada 4 kişi yaralandı.