DHA

Gün geçmiyor ki dikkatsizlik trafik kazasına neden olmasın...

Bu kez olayın adresi Şanlıurfa.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

5 araç kazaya karıştı

Aniden yola çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu sürüklenip, 3 araca çarptı.

Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza anı kamerada

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)