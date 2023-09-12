Şanlıurfa'da 5 gündür kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı Arkadaşlarıyla sulama kanalına girmesinin ardından 5 gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuğun, sulama kanalında cesedi bulundu.

DHA

Yaz aylarıyla birlikte boğulma vakaları da arttı.

Sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların dikkatsizlikleri birçok can aldı.

Son olarak Şanlıurfa'da bir yeni boğulma vakası yaşandı.

Bamyasuyu Mahallesi’nde 8 Eylül’de kaybolan Suriye uyruklu Menhel Elhalaf'ın bulunması için yakınları polise başvurdu.

Ekiplerin yaptığı araştırmada güvenlik kameralarından, Menhel Elhalaf'ın kaybolmadan önce bir arkadaşıyla görüştüğü belirlendi.

Akıntıya kapıldı

Kimliği açıklanmayan 10 yaşındaki çocuğun, sulama kanalına yüzmeye gittiklerini ve Menfel Elhalaf'ın akıntıya kapıldığını, kendisinin de korktuğu için kimseye durumu anlatmadığını söylediği öğrenildi.

Cansız bedeni bulundu

Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda Menhel Elhalaf’ın, Çekçek Mahallesi’nde mazgallara takılı cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Elhalaf'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Sudan çıkarılan Elhalaf'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)