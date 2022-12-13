Şanlıurfa'da 88 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 88 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Ülke genelinde düzensiz göçle mücadele devam ediyor.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale, Karaköprü ve Birecik ilçelerinde yaptığı yol kontrollerinde şüphe üzerine bazı araçları durdurdu.

Ekipler araçlarda yaptığı aramada, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 54 Suriye, 30 Afganistan, 2 Bangladeş, 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 88 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildiler

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Kaçakçıların işlemleri sürüyor

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.