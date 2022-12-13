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    Şanlıurfa'da 88 düzensiz göçmen yakalandı

    Düzensiz göçle mücadele kapsamında 88 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
    • 13.12.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 16:57
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    Şanlıurfa'da 88 düzensiz göçmen yakalandı

    Ülke genelinde düzensiz göçle mücadele devam ediyor.

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale, Karaköprü ve Birecik ilçelerinde yaptığı yol kontrollerinde şüphe üzerine bazı araçları durdurdu.

    Ekipler araçlarda yaptığı aramada, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 54 Suriye, 30 Afganistan, 2 Bangladeş, 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 88 düzensiz göçmeni yakaladı.

    İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildiler

    Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

    Kaçakçıların işlemleri sürüyor

    Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Şanlıurfa da 88 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Şanlıurfa da 88 düzensiz göçmen yakalandı #2


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