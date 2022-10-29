Şanlıurfa'da ailenin mangal keyfi kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü

Birecik ilçesinde çocukları ile evlerinin bahçesinde mangal yapan baba silahlı saldırıya uğradı. Baba olay yerinde, oğlu ise hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Almanya'dan izinli olarak gelen Mehmet Unutmaz (62) çocukları ile evlerinin bahçesinde mangal yaptı.

Tam da bu sırada kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi tarafından, bahçeye tabancayla ateş açıldı.

Baba olay yerinde, oğlu hastanede can verdi

Saldırıda baba Mehmet Unutmaz olay yerinde hayatını kaybederken, oğulları Fatih Can ile İbrahim Halil Unutmaz isimli kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşler yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralı kardeşlerden Fatih Can Unutmaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı kardeşin tedavisi ise devam ediyor.

Polis olayı inceliyor

Yaşanan olayın ardından Çiflik Mahallesi’nin giriş- çıkışları güvenlik güçlerince araç ve yayalara kapatılarak, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.