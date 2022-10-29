Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
387.543
1.70%
BTXN Coin
10.67
0.09%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 13 C

    Şanlıurfa'da ailenin mangal keyfi kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü

    Birecik ilçesinde çocukları ile evlerinin bahçesinde mangal yapan baba silahlı saldırıya uğradı. Baba olay yerinde, oğlu ise hastanede hayatını kaybetti.
    • 29.10.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da ailenin mangal keyfi kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü

    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

    Almanya'dan izinli olarak gelen Mehmet Unutmaz (62) çocukları ile evlerinin bahçesinde mangal yaptı.

    Tam da bu sırada kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi tarafından, bahçeye tabancayla ateş açıldı.

    Baba olay yerinde, oğlu hastanede can verdi

    Saldırıda baba Mehmet Unutmaz olay yerinde hayatını kaybederken, oğulları Fatih Can ile İbrahim Halil Unutmaz isimli kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşler yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Acil serviste tedaviye alınan yaralı kardeşlerden Fatih Can Unutmaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı kardeşin tedavisi ise devam ediyor.

    Polis olayı inceliyor

    Yaşanan olayın ardından Çiflik Mahallesi’nin giriş- çıkışları güvenlik güçlerince araç ve yayalara kapatılarak, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Şanlıurfa da ailenin mangal keyfi kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü #1


    Diyarbakır Cezaevi'nde blokları kaldırma çalışmaları başladı
    Gündem

    Diyarbakır Cezaevi'nde blokları kaldırma çalışmaları başladı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    28 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...
    Medya

    28 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    Görüş Bildir