Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 ölü Karaköprü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda, alacak verecek meselesiyle karşı karşıya gelen şahısların tartışmasında silahlar ateşlenince bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda, iki grup arasında kavga çıktı.

Alacak verecek meselesi üzerine çıktığı öğrenilen tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Silahın kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kavgada, İbrahim Halil Yıldırım'a kurşun isabet etti.

Yıldırım kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İbrahim Halil Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)