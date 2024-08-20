İHA
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda, iki grup arasında kavga çıktı.
Alacak verecek meselesi üzerine çıktığı öğrenilen tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Silahın kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kavgada, İbrahim Halil Yıldırım'a kurşun isabet etti.
Yıldırım kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İbrahim Halil Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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