Şanlıurfa'da akraba ailelerin nişan atma kavgası ölümle bitti

DHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Büyükziyaret Mahallesi'nde akraba iki aile arasında nişanın bozulması sebebiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir Solmaz (50), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürerken olayın ardından jandarma ekipleri hem mahallede hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.