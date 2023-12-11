Şanlıurfa'da akrabalar birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı Husumetli 2 aile arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan Tahsin Yılan hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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İHA

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü.

Akraba olan aileler birbirine girdi

Silahların da kullanıldığı kavgada Tahsin Yılan (30), Mehmet Y., Faik Y., Ahmet Y. ve Mahmut Y. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı.

Hayatını kaybetti

Çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tahsin Yılan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar ise durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)