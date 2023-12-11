İHA
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü.
Akraba olan aileler birbirine girdi
Silahların da kullanıldığı kavgada Tahsin Yılan (30), Mehmet Y., Faik Y., Ahmet Y. ve Mahmut Y. yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı.
Hayatını kaybetti
Çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tahsin Yılan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer yaralılar ise durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.
Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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