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- Şanlıurfa’da arabada kilitli kalan çocuk, cam sökülerek kurtarıldı
Şanlıurfa’da arabada kilitli kalan çocuk, cam sökülerek kurtarıldı
Arabanın içine giren 3 yaşındaki çocuk, kapıları üzerine kilitledi. İtfaiye ekipleri, çocuğu arabanın camını sökerek kurtarabildi.
- İHA
- 25.07.2021 - 10:34
- Güncelleme : 25.07.2021 - 11:12
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde bir evin önünde park halinde bulunan aracın içine giren 3 yaşındaki Mehmet Salih Uçak, kapıları üzerine kilitledi.
Yakınları çocuğu bulamayınca aramaya başladı.
Çocuğu aracın içinde gören aile, kapıları açamayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI
Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bölgede olay yerine gelen ekipler, çocuğu kurtarmak için zamanla yarıştı.
Aracın camı sökülerek bir kişi içeri girip, çocuğu kucağına aldı.
Şanlıurfa’da arabada kilitli kalan çocuk, cam sökülerek kurtarıldı ViDEO
VATANDAŞLAR ALKIŞLARLA KARŞILIK VERDİ
Çocuğun sağlıklı bir şekilde dışarı çıkarılmasına vatandaşlar alkışlarla karşılık verdi.
Annesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.