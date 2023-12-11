Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığında kan aktı! Emniyet önündeki saldırı kamerada İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle emniyete giden taraflar bina önünde yeniden kavga etti. Çıkan olayda 4 kişinin saldırdığı adam hayatını kaybetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Şanlıurfa'da hareketli anlar yaşandı.

Sarı ve Aslan aileleri, arazi anlaşmazlığı nedeniyle sabah saatlerinde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından her iki aile, birbirinden şikayetçi olmak için Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

Emniyet önündeki kavgada kan aktı

Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar, çıkışta bekleyen yakınlarının da karışmasıyla ikinci kez tartıştı.

Tansiyon yükselince taraflar birbirine bıçak ve silahlarla saldırdı. Emniyet binası önünde gerçekleşen kavgada bıçakla yaralanan Haşmet Sarı ölürken, Müslüm Aslan ile Haşmet Aslan ise tabancayla yaralandı.

O anlar kameraya yansıdı

Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Arazi paylaşımı yüzünden şikayet için gittiği polis merkezi çıkışında saldırıya uğrayan Haşmet Sarı'nın bıçaklanma anı, bölgede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

4 kişi birden saldırdı

Görüntülerde, sokak ortasında Haşmet Sarı'nın 4 kişi tarafından tekme-tokat darbedilip, bıçaklanması, daha sonra polislerin gelmesiyle şüphelilerin yakalanmasına çalışılma anı yer aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü serbest kalırken, 3 kişi ise yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)