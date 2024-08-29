Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ölenlerin ikiz kardeş olduğu öğrenildi.

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Bayırözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada Muzaffer (48), Turan (48), Ahmet (38), Kenan (44), Ferhat Akbulut (42), Fatih D. (26) ile Leyla Ö. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan ikiz oldukları öğrenilen Muzaffer ve Turan isimli kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralılardan Fatih D.'nin ve Ahmet Akbulut'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, hastane ve kırsal mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)