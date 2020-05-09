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    Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı

    Suruç ilçesinde, husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 09.05.2020 - 05:26
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    Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı

     

    Suruç’a bağlı kırsal Çomak Mahallesi’nde, aralarında önceden arazi meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    YARALI GENÇ KURTARILAMADI

    Kavgada kim tarafından ateşlediği öğrenilmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Yakup Donuk (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Donuk'u yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Donuk, burada doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, tabancayı ateşleyen kişiyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

    Husumetli aileler arasında 'arazi' kavgası: 1 ölü -1

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