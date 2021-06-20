Şanlıurfa’da arazi sulama kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'daki akrabalar arasında çıkan arazi sulama kavgasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kavga, gece saatlerinde Şanlıurfa’da yaşandı. İddiaya göre, akraba olan Gök ve Gülek aileleri arasında arazi sulama suyu nedeniyle tartışma çıktı.

SİLAHLAR VE BIÇAKLAR KONUŞTU

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan ikisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavga nedeniyle kırsal mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken hastanelerde ise polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kavgaya ilgili soruşturma başlatıldı.

