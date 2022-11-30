Şanlıurfa'da silahlı aşiret kavgası

Aynı aşiretten iki grubunun silahlı çatışmasında 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde, aşiretler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Taraflar arasındaki tartışma kısa süre içerisinde büyüdü ve kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Kavgaya silahlar da dahil olunca, 33 yaşındaki İsmail K., 53 yaşındaki Sinan K., 36 yaşındaki Aslan K. ve 22 yaşındaki Ali K. yaralandı.

Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 kişinin durumu ağır

Ambulans ve özel araçlarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Ali ve Aslan K. Şanlıurfa’ya sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, olay yerinde ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.