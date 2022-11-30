Petrol
86.15
2.26%
Euro
19.3204
0.38%
Dolar
18.6393
0.01%
Altın
1.054
0.68%
Borsa
4969
0.14%
Bitcoin
319.461
1.97%
BTXN Coin
5.52
-2.47%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Şanlıurfa'da silahlı aşiret kavgası

    Aynı aşiretten iki grubunun silahlı çatışmasında 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.
    • 30.11.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 14:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da silahlı aşiret kavgası

    Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde, aşiretler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    Taraflar arasındaki tartışma kısa süre içerisinde büyüdü ve kavgaya dönüştü.

    Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

    Kavgaya silahlar da dahil olunca, 33 yaşındaki İsmail K., 53 yaşındaki Sinan K., 36 yaşındaki Aslan K. ve 22 yaşındaki Ali K. yaralandı.

    Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Şanlıurfa da silahlı aşiret kavgası #1

    2 kişinin durumu ağır

    Ambulans ve özel araçlarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

    Durumu ağır olan Ali ve Aslan K. Şanlıurfa’ya sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, olay yerinde ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa da silahlı aşiret kavgası #2


    Meksika’da, kaza yapan tır yağmalandı
    Dünya

    Meksika’da, kaza yapan tır yağmalandı

    Emre Kaya, Asalet'iyle döndü
    Magazin

    Emre Kaya, Asalet'iyle döndü

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir