Şanlıurfa'da askere gidecek genç için düzenlenen eğlencede ortalık karıştı.
Esentepe Mahallesi’ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde, asker uğurlaması için eğlence düzenleyen asker yakınları ile otobüs firması yetkilileri arasında tartışma çıktı.
ASKER YAKINLARI VE ÇALIŞANLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Diğer asker yakınlarının da dahil olmasıyla daha da büyüyen kavga, çevrede paniğe neden oldu.
Tekme ve tokatların havada uçuşurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, kavga eden kalabalığı ayırmakta güçlük çekti. Kavgada otobüs firması çalışanlarına tekme ve yumruklarla saldıran taraflar, güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı.
Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.
Bu arada kavga cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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