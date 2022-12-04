Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
321.699
0.30%
BTXN Coin
5.41
-0.36%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Şanlıurfa'da Bahar'ı öldüren kardeşi: Hiç pişman değilim

    Kardeşi Yekta Sezer tarafından pompalı tüfekle öldürülen Bahar Hezer'in cenazesi, toprağa verildi. Polisteki ifadesinde hiç pişman olmadığını belirten Hezer, "İyi ki onu öldürdüm" dedi.
    • 04.12.2022 - 14:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da Bahar'ı öldüren kardeşi: Hiç pişman değilim

    Şanlıurfa'daki Akpınar Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde, Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yekta Hezer (24), yolda yürüyen ablası İnşaat Mühendisi Bahar Hezer'i (26) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

    Kaçan Yekta Hezer, Yenişehir Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

    Cenaze toprağa verildi

    25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık videosu da çektiği ortaya çıkan Bahar Hezer'in cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

    Tabutuna gelin duvağı konulan Hezer'in cenazesi, namazın ardından toprağa verildi.

    Şanlıurfa'da kardeşi tarafından öldürülen kadının son videosu kahretti

    "İyi ki onu öldürdüm, hiç pişman değilim"

    Emniyetteki ifadesinde Yekta Hezer, pişman olmadığını belirterek, "Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı; ailemin diğer fertlerini de öldürecektim. Hiç pişman değilim." dedi.

    DHA'nın haberine göre; ifadesinin ardından Hezer, adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa da Bahar ı öldüren kardeşi: Hiç pişman değilim #1

    Şanlıurfa da Bahar ı öldüren kardeşi: Hiç pişman değilim #2

    Şanlıurfa da Bahar ı öldüren kardeşi: Hiç pişman değilim #3

    Şanlıurfa da Bahar ı öldüren kardeşi: Hiç pişman değilim #4

    Şanlıurfa da Bahar ı öldüren kardeşi: Hiç pişman değilim #5

    Şanlıurfa da Bahar ı öldüren kardeşi: Hiç pişman değilim #6

    Şanlıurfa da Bahar ı öldüren kardeşi: Hiç pişman değilim #7

    Şanlıurfa da Bahar ı öldüren kardeşi: Hiç pişman değilim #8

    Şanlıurfa da Bahar ı öldüren kardeşi: Hiç pişman değilim #9

    Şanlıurfa da Bahar ı öldüren kardeşi: Hiç pişman değilim #10


    Kızılcık Şerbeti 7. bölüm 1. fragmanı: Nursema kendini aştı, süslenip Umut'la buluştu!
    Medya

    Kızılcık Şerbeti 7. bölüm 1. fragmanı: Nursema kendini aştı, süslenip Umut'la buluştu!

    Cennet hurmasında hasat zamanı
    Ekonomi

    Cennet hurmasında hasat zamanı

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir