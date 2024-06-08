Şanlıurfa'da barajda boru patladı: Su metrelerce havaya fışkırdı

DHA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dumlukuyu Mahallesi'nde Atatürk Barajı'ndan tarım arazilerine su taşıyan DSİ'ye ait borulardan biri bilinmeyen nedenle patladı.
Fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı.
Tarım arazileri etkilendi
Ekili tarım arazileri de su altında kaldı.
Dakikalarca aktı
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde dakikalarca fışkıran suyun tarım arazisine aktığı görüldü.
Tahliye çalışması başlatıldı
Arazilerde su tahliye çalışmaları başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış