Şanlıurfa'da barajda boru patladı: Su metrelerce havaya fışkırdı
DHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dumlukuyu Mahallesi'nde Atatürk Barajı'ndan tarım arazilerine su taşıyan DSİ'ye ait borulardan biri bilinmeyen nedenle patladı.

Fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı.

Tarım arazileri etkilendi

Ekili tarım arazileri de su altında kaldı.

Dakikalarca aktı

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde dakikalarca fışkıran suyun tarım arazisine aktığı görüldü.

Tahliye çalışması başlatıldı

Arazilerde su tahliye çalışmaları başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)