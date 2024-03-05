Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü 5 gözaltı

İHA
Şanlıurfa'da akşam saatlerinde Eyyübiye Mahallesinde bulunan Osmanlı Mesire alanında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Ağır yaralanan şahıs kuratılamadı
Yaşanan arbede sırasında Abuzer Ölmez(27), vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.
Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Abuzer Ölmez'i ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Acil serviste tedaviye alınan Ölmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarıladı.
Kaçan 5 zanlı gözaltında
Olay yerinden kaçan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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