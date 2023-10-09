Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavga! 3'ü ağır 6 kişi yaralandı

İHA
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada dehşet anlar yaşandı...
2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine tartışma bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaşanan kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Suç unsurları ele geçirildi
Olay yerinde 2 tüfek, 1 tabanca, 2 kazma, 1 keser, 1 bıçak, 2 satır ve çok sayıda boş kovan bulundu.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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