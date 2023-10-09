Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavga! 3'ü ağır 6 kişi yaralandı İki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada dehşet anlar yaşandı...

2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tartışma bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaşanan kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Suç unsurları ele geçirildi

Olay yerinde 2 tüfek, 1 tabanca, 2 kazma, 1 keser, 1 bıçak, 2 satır ve çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)