Şanlıurfa'da cadde ortasında silahlı saldırı: 1 kişi öldü Şanlıurfa'da cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaşamını yitirdi. Kaçan saldırganlar aranıyor.

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Y.İ., yolda yürüdüğü sırada bir otomobilden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Vücuduna isabet eden mermilerle yere yığılan Y.İ.'yi gören vatandaşların ihbarıyla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise Y.İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesi sonrasında Y.İ.'nin cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Ölen şahsın yakınları olay yerine akın ederken bazıları ise sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)