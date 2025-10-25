Abone ol: Google News

Şanlıurfa'da cezaevindeki 18 hükümlü zehirlendi

Şanlıurfa'da mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşayan cezaevindeki 18 hükümlü, gıda zehirlemesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 04:25
  • Şanlıurfa'da bir koğuşta kendi yemeklerini yapan 18 hükümlü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
  • Zehirlenen hükümlüler, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki bir koğuşta kendi yemeklerini yapan hükümlüler yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşadı.

Durumu gardiyanlara bildiren hükümlüler için cezaevine sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine giden ekipler zehirlenen 18 hükümlüyü ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastane çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

