Şanlıurfa'da, çocukların kavgası mahalleyi karıştırdı

Çocuklar arasında başlayan kavgada, büyüklerin de dahil olmasıyla üç kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde bulunan bir parkta, çocuklar arasında kavga yaşandı.

Çıkan kavgaya büyükler de dahil olunca, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

5 KİŞİYE GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı polis aracı ile TOMA sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.

Toplam 3 kişinin yaralandığı kavgada, 5 kişi ise gözaltına alındı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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