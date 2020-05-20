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    Şanlıurfa'da, çocukların kavgası mahalleyi karıştırdı

    Çocuklar arasında başlayan kavgada, büyüklerin de dahil olmasıyla üç kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 20.05.2020 - 13:51
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    Şanlıurfa'da, çocukların kavgası mahalleyi karıştırdı

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde bulunan bir parkta, çocuklar arasında kavga yaşandı.

    Çıkan kavgaya büyükler de dahil olunca, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    5 KİŞİYE GÖZALTI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı polis aracı ile TOMA sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.

    Toplam 3 kişinin yaralandığı kavgada, 5 kişi ise gözaltına alındı.

    Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa'da, çocukların kavgası mahalleyi karıştırdı ViDEO

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