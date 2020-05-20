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- Şanlıurfa'da, çocukların kavgası mahalleyi karıştırdı
Şanlıurfa'da, çocukların kavgası mahalleyi karıştırdı
Çocuklar arasında başlayan kavgada, büyüklerin de dahil olmasıyla üç kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 20.05.2020 - 13:51
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde bulunan bir parkta, çocuklar arasında kavga yaşandı.
Çıkan kavgaya büyükler de dahil olunca, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
5 KİŞİYE GÖZALTI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı polis aracı ile TOMA sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.
Toplam 3 kişinin yaralandığı kavgada, 5 kişi ise gözaltına alındı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da, çocukların kavgası mahalleyi karıştırdı ViDEO