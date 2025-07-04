Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası kanlı pusu: 2 yaralı Eyyübiye ilçesinde, cami önünde kurulan pusuda, Cuma namazından çıkan husumetlisine silahla ateş açan şahıs, hem husumetlisini hem de cemaatten bir vatandaşı vurdu. Yaralanan şahıslar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.