Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası kanlı pusu: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, A.Y. isimli şahıs aralarında husumet olan S.Y.'yi camiye kadar takip edip Cuma namazından çıkmasını bekledi.
Saldırgan, namaz sonrası dışarı çıkan S.Y.'ye silahla ateş açtı.
2 ŞAHIS YARALANDI
Saldırıda S.Y. ile cemaatten N.B. isimli vatandaş yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren A.Y. ise olay yerinden kaçtı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan S.Y. ve N.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü.
SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren A.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.