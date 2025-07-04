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Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası kanlı pusu: 2 yaralı

Eyyübiye ilçesinde, cami önünde kurulan pusuda, Cuma namazından çıkan husumetlisine silahla ateş açan şahıs, hem husumetlisini hem de cemaatten bir vatandaşı vurdu. Yaralanan şahıslar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA İHA
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, A.Y. isimli şahıs aralarında husumet olan S.Y.'yi camiye kadar takip edip Cuma namazından çıkmasını bekledi.

Saldırgan, namaz sonrası dışarı çıkan S.Y.'ye silahla ateş açtı.

2 ŞAHIS YARALANDI

Saldırıda S.Y. ile cemaatten N.B. isimli vatandaş yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren A.Y. ise olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan S.Y. ve N.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü.

SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren A.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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