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    Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla DEAŞ’a yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • 02.08.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 09:52
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    Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Şanlıurfa’da terör örgütleri ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Kentte terör örgütü DEAŞ'a silah, mühimmat ve eleman kazandırıldığı bilgisine ulaşan MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak çalışma yürüttü.

    DHA’nın haberine göre; ekipler, şüphelileri belirleyip harekete geçti. 3 adrese operasyon düzenlendi Bamyasuyu Mahallesi'nde tespit edilen 3 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Ele geçirilenler

    Aramalarda 1 tabanca, 2 şarjör, 11 mermi, 530 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, şüphelileri sorgu için emniyete götürüldü.

    Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı VİDEO

    Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #1

    Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #2

    Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #3

    Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #4

    Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #5

    Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #6


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