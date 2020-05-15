Kontrolden çıkıp devrilen domates yüklü kamyonun sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken; kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki 10 Temmuz Caddesi'nde 26 yaşındaki Halil Saday’ın kullandığı domates yüklü 33 BTY 79 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Saday'ı ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü.

KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen Saday, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Devirilen kamyondaki domatesler ise yola saçıldı.

Şanlıurfa'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü ViDEO

DOMATESLER TOPLANDI

Yol, belediye ekipleri tarafından temizlenirken, bazı vatandaşlar kaza yerine gelip domatesleri topladı.