Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü kabinde sıkıştı Hilvan ilçesinde devrilen tırın ağır yaralanan sürücüsünü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkarttı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.

İHA

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Kırbaşı kırsal mahallesi yakınlarında feci bir kaza yaşandı.

Fuat D.’nin kullandığı temizlik ve hijyen malzemesi yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada tırın sürücüsü kabinde sıkıştı.

Sürücü arabadan çıkarıldı

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)