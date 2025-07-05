Şanlıurfa'da dinamo tamiri için nehre giren şahıs elektrik akımına kapılarak öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Surtepe Mahallesi'nde Yusuf Çemberlitaş, tarım sulamasında kullanılan su dinamosunu tamir etmek için Fırat Nehri'ne girerek arızayı gidermeye çalıştı.
Bu sırada elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Nehirden çıkarılan ağır yaralı Çemberlitaş, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
35 yaşındaki Çemberlitaş, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.