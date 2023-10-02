Şanlıurfa'da doktordan hasta yakınına hakaret! 'Köpek' sözlerine soruşturma başlatıldı Hastalanan eşini hastaneye götüren adam, sevk durumunda ambulansı beklemek istemedi. Bunun üzerine doktor izin vermeyince hasta yakınıyla arasında tartışma çıktı ve doktorun adama hakaret ettiği görüldü.

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DHA

Sağlıkta şiddet sık sık gündeme geliyor.

Kimi zaman da doktorların hastalara ve hasta yakınlarına gösterdiği muamele tepki çekiyor.

Bunun bir örneği de Şanlıurfa'da yaşandı.

Zehirlenme tanısı konuldu

Dün akşam saatlerinde Harran Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, ismi açıklanmayan kadın, eşi Mehmet K. tarafından hastaneye getirildi.

Burada ilk müdahalesi nöbetçi Dr. A. B. tarafından yapılan kadına zehirlenme tanısı konuldu ve Şanlıurfa'ya sevk edilmesi kararlaştırılarak, ambulans talebinde bulunuldu.

Eşiyle gitmesine izin verilmedi

Bu sırada iddiaya göre; Mehmet K., hasta eşini ambulansı beklemeden kendisi götürmek istediğini söyledi.

Ancak hasta kadının eşi ile gitmek istemediğini söylediği doktor, buna izin vermeyerek ambulansın beklenmesini istedi.

Doktor hakaret etti: 'Köpek'

Bir süre sonra doktor ile hasta kadının eşi Mehmet K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Dr. A.B., acil servisten çıkmayan Mehmet K.'ye 'Köpek' diyerek bağırdı.

Mehmet K.'nin de 'Köpek sensin' diyerek karşılık vermesi üzerine doktor 'beyaz kod' verdi.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

Hastane polisinin araya girmesiyle tartışma, son buldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan tartışma, tepkilere yol açtı.

Yaşananların ardından kadın hasta ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edilirken hem doktor hem de Mehmet K. karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatıldı

Hasta yakınına 'köpek' demesiyle eleştirilen Dr. A.B., kadın hastanın kendisine eşiyle gitmek istemediğini söylemesi üzerine şiddete maruz kalacağı düşüncesiyle ambulansla gönderilmesini istediğini ve Mehmet K.'nin ısrarı sonrası çıkan gerginlikte hoş olmayan cümleler sarf ettiğini söylediği öğrenildi.

Görüntülerin ardından Harran Kaymakamlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü, doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)