Şanlıurfa'da düğünde silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

- Şanlıurfa Birecik'te bir düğünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Deniz A.'nın durumu ağır.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da Birecik ilçesine bağlı Çoğan Mahallesi'nde akşam saat 20.00 sıralarında başlayan düğünde akraba çocukları arasında çıkan kavga, büyüklerin de olaya karışmasıyla büyüdü.
SİLAHLAR ÇEKİLDİ, 3 KİŞİ YARALANDI
Kısa sürede büyüyen tartışma, silah ve sandalyelerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda Azize A. (37), Deniz A. (21) ve Aziz A. (32) yaralandı.
Yaralılardan Deniz A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavga nedeniyle düğün alanında panik yaşanırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.