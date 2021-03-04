Şanlıurfa'da Elif'e çarpan sürücünün hız savunması: Eşim rahatsızdı

Şanlıurfa'da, 17 yaşındaki Elif Bereket’e otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Ali Badıllı hakim karşısına çıktı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü Mahallesi'nde 26 Ocak günü lise öğrencisi 17 yaşındaki Elif Bereket, kardeşi Yaşar ile birlikte dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise kıl payı kurtuldu.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

67,5 metre sürüklenen Elif Bereket, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü ise olaydan iki gün sonra polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ali Badıllı'nın otomobili de Alibaba Mahallesi'nde boş arazide üzerine battaniye örtülü olarak bulundu.

Elif Bereket'in öldüğü kaza VİDEO

"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Elif Bereket’in ölümüne neden olan davayla ilgili 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ali Badıllı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, duruşmada taraf avukatları ise hazır bulundu.

Sanık savunmasında, "Eşimin rahatsız olduğuna ilişkin bir haber aldım ve bunun üzerine hız yaptım beraatimi talep ediyorum." dedi.

Maktulenin avukatı Sema Parmaksız ise davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine yönelik talepte bulundu, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin trafik raporu, olay yeri keşfi ve diğer eksik delillerin de dosyaya eklenmesine karar verip, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.













