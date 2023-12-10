Şanlıurfa’da emniyet önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da Atakent Mahallesi'ndeki Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde eden Sarı ve Aslan aileleri arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından her iki aile birbirinden şikayetçi olmak için Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi.
İkinci kez tartıştılar
Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar, çıkışta bekleyen yakınlarının da karışmasıyla ikinci kez tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve silahlarla saldırdı.
Bir kişi öldü
Emniyet binası önünde gerçekleşen kavgada bıçakla yaralanan Haşmet Sarı ölürken, Müslüm Aslan ile Haşmet Aslan ise tabancayla yaralandı.
6 kişi gözaltına alındı
Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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