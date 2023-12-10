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Şanlıurfa’da emniyet önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da emniyet önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Sabah kavga ettikleri için birbirinden şikayetçi olan Aslan ve Sarı aileleri emniyetten çıkarken, yine birbirine girdi. Silahların kullandıldığı kavgada Haşmet Sarı öldü, 2 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.