Şanlıurfa'da eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı

AA & Ensonhaber

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşanan trajik olayda, boşanma sürecindeki bir çiftin tartışması kanlı bitti. Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.Y. adlı şahıs, ayrılma aşamasında olduğu eşi Z.Y.’yi bıçakla ağır şekilde yaraladı.

YARALI KADIN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Z.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının yaşamını yitirmesiyle olay aile faciasına dönüştü.

KATİL ZANLISI KOCA YAKALANDI

Saldırının ardından kaçmaya çalıştığı öne sürülen H.Y., kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cinayet mahalinde güvenlik önlemleri artırıldı.