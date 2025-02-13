Şanlıurfa'da feci iş kazası: Elektrik direğinin altında kalan işçi öldü

DHA

Şanlıurfa'da feci bir iş kazası yaşandı...

Karaköprü ilçesine bağlı Gelibolu Mahallesi'nde arızalı elektrik direklerinin yenilenmesi için bölgeye ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından çalışanlar yönlendirildi.

Çalışmaları sırasında, vinçle kaldırılan tonlarca ağırlığındaki direk, çalışma yapan işçilerin üzerine devrildi.

2 İŞÇİ YARALANDI

İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından direğin altından çıkarılan işçiler Ömer Uğraş ve Mehmet Kılıç, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ömer Uğraş kurtarılamazken, Mehmet Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

OPERATÖR GÖZALTINDA

Vinç operatörü C.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.