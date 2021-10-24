Şanlıurfa’da feci kaza: 3’ü kardeş 4 çocuk öldü

17 yaşındaki sürücünün kullandığı aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti. 3 kardeşin Şanlıurfa’ya akraba ziyaretine geldiği öğrenildi.

Dün akşam 17 yaşındaki Ümit Safi’nin kullandığı 63 B0561 plakalı otomobil, Şanlıurfa’nın Siverek-Viranşehir kara yolu kırsal Çatak Mahallesi yakınlarında takla attı.

Kazada sürücünün 4 yaşındaki kardeşi Muhammed Safi, olay yerinde hayatını kaybetti.

DİĞER ÇOCUKLAR DA ÖLDÜ

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan diğer kardeşi Abdüsselam Safi (14) ve Eyyüp Ensar Çetiz (9), kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı çocuklar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

AKRABA ZİYARETİNE GELMİŞLERDİ

Çocukların ölüm haberini alan yakınları ise hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kardeşin babalarının, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Tatlıcak Camii'nin imam hatibi olduğu ve ailesiyle birlikte Şanlıurfa’ya akraba ziyaretine geldiği öğrenildi.