DHA

Şanlıurfa'nın merkez Bahçelievler Mahallesi'nde seyir halindeki halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Atatürk Bulvarı'nda seyreden ile karşı şeritten gelen bisiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada devrilen bisikletin sürücüsü ile motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Otobüsün altında kalacaklardı

Bu sırada yolda seyreden otobüsün sürücüsü, kazayı görüp frene basarak yaralıların aracın altında kalmasını engelledi.

Yaralı 3 kişi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Motosikletle bisiklet çarpıştı: 3 yaralı, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu #2