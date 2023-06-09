DHA
Şanlıurfa'nın merkez Bahçelievler Mahallesi'nde seyir halindeki halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Atatürk Bulvarı'nda seyreden motosiklet ile karşı şeritten gelen bisiklet kafa kafaya çarpıştı.
Kazada devrilen bisikletin sürücüsü ile motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Otobüsün altında kalacaklardı
Bu sırada yolda seyreden otobüsün sürücüsü, kazayı görüp frene basarak yaralıların aracın altında kalmasını engelledi.
Yaralı 3 kişi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.